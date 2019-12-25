В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что Джонни Депп может сыграть Джокера в новом "Бэтмене". Об этом сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдера.
По словам инсайдеров, на роль Джокера претендуют несколько звезд Голливуда. Однако Джонни Депп остается в приоритете. Сам актер эти слухи пока никак не прокомментировал.
Известно, что режиссером картины выступит Тим Бертон.
Ранее мы сообщали о том, что Amazon объявила дату выхода второго сезона сериала "Пацаны".
Фото:Джонни Депп/вк
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