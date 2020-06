Режиссером картины выступит Тим Бертон.

В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что Джонни Депп может сыграть Джокера в новом "Бэтмене". Об этом сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдера.

По словам инсайдеров, на роль Джокера претендуют несколько звезд Голливуда. Однако Джонни Депп остается в приоритете. Сам актер эти слухи пока никак не прокомментировал.

Фото:Джонни Депп/вк