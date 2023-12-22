Выставка "От Песаха к Пасхе"

Выставка открыта до 19 мая. Для посетителей любого возраста.

В Анненкирхе откроется выставка-шоу "От Песаха к Пасхе". Вы сможете погрузиться в историю иудейского Песаха и христианской Пасхи. Церковь преобразится с помощью масштабных инсталляций, ярких медиапроекций и 30 тонн песка.

За один день вы сможете побывать на Тайной Вечере, помолиться в пустынном храме-палатке, пройти Крестный путь и узнать, зачем на Пасху красят яйца и едят куличи. Посетители узнают историю формирования и спасения израильского народа. Здесь можно будет пройти скорбный путь Via Dolorosa, узнать значимые факты о заключении и казни Иисуса Христа.

График работы выставки: пн 16:00–22:00 вт–сб 10:00–18:00 вс 14:00–22:00. Выставка продлится до 19 мая 2024 года.

Фото: ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны