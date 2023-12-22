Вход в экспозиции Исторического парка "Россия - моя история" 2 апреля свободный

Сегодня, 2 апреля, петербуржцы смогут попасть в Исторический парк "Россия - моя история" бесплатно. Вход в музей в первый вторник месяца всегда свободный. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
По нашей доброй традиции вход в экспозиции Исторического парка свободный!
Пресс-служба Исторического парка "Россия - моя история"
В настоящее время для бесплатного посещения доступны:
- Экспозиция "Санкт-Петербург. История развития"
- Выставка "Символы власти и почета императорской России"
- Выставка батика "Космическая глубина"
- Выставка "Россия - Крым - Моя история"
Ранее мы писали, что парк Монрепо закроют на просушку с 15 апреля.
Фото: Telegram / Россия – Моя история" Санкт-Петербург
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