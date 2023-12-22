Вход в экспозиции Исторического парка "Россия - моя история" 2 апреля свободный

Вход в музей в первый вторник месяца всегда свободный.

Сегодня, 2 апреля, петербуржцы смогут попасть в Исторический парк "Россия - моя история" бесплатно. Вход в музей в первый вторник месяца всегда свободный. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

По нашей доброй традиции вход в экспозиции Исторического парка свободный! Пресс-служба Исторического парка "Россия - моя история"

В настоящее время для бесплатного посещения доступны:

Экспозиция "Санкт-Петербург. История развития"

Выставка "Символы власти и почета императорской России"

Выставка батика "Космическая глубина"

Выставка "Россия - Крым - Моя история"

Ранее мы писали, что парк Монрепо закроют на просушку с 15 апреля.

Фото: Telegram / Россия – Моя история" Санкт-Петербург