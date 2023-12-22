  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вход в экспозиции Исторического парка "Россия - моя история" 2 апреля свободный
Сегодня, 17:26
161
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Вход в экспозиции Исторического парка "Россия - моя история" 2 апреля свободный

0 0

Вход в музей в первый вторник месяца всегда свободный.

Сегодня, 2 апреля, петербуржцы смогут попасть в Исторический парк "Россия - моя история" бесплатно. Вход в музей в первый вторник месяца всегда свободный. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

По нашей доброй традиции вход в экспозиции Исторического парка  свободный! 

Пресс-служба Исторического парка "Россия - моя история" 

В настоящее время для бесплатного посещения доступны: 

  • Экспозиция "Санкт-Петербург. История развития" 
  • Выставка "Символы власти и почета императорской России" 
  • Выставка батика "Космическая глубина"
  • Выставка "Россия - Крым - Моя история"

Ранее мы писали, что парк Монрепо закроют на просушку с 15 апреля.

Фото: Telegram / Россия – Моя история" Санкт-Петербург

 

Теги: выставка, исторический парк россия моя история, культура, музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии