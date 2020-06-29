Поклонники шоу смогут увидеть первые три эпизода продолжения 4 сентября 2020 года.

В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что Amazon объявила дату выхода второго сезона сериала "Пацаны". Об этом сообщает портал Screen Rant.

Шоураннер Эрик Крипке заявил, что новый сезон будет более динамичным и безумным. Более того, во втором сезоне появится новая супергероиня Штормфронт. Её сыграет актриса Ая Кэш.

Показ второго сезона стартует 4 сентября текущего года на официальном сайте Amazon. Серии будут выкладывать раз в неделю до 9 октября.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix выпустит аниме-сериал по игре Cyberpunk 2077.

Видео:Youtube/iVideos