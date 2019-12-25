В его создании участвуют аниме-студия Studio Trigger и разработчик игры CD Projekt Red.

В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что Netflix выпустит аниме-сериал по игре Cyberpunk 2077. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Разработкой сериала займется аниме-студия Studio Trigger и разработчик игры CD Projekt Red. В центре сюжета будет главный герой, который пытается выжить в городе, помешанном на технологиях.

Соответствующий сериал будет состоять из 10 эпизодов. Релиз ожидается в 2022 году.

Ранее мы сообщали о том, что новый фильм Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина" представят на фестивале в Сан-Себастьяне.

Фото:кадр из Cyberpunk 2077