В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что новый фильм Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина" представят на фестивале в Сан-Себастьяне. Об этом сообщает THR.
В центре сюжета супружеская пара, которая приезжает на фестиваль и их "захватывает магия события, очарование города и фантазии из фильмов". В итоге главная героиня заводит роман с французским режиссером, а её супруг влюбляются в местную жительницу.
Известно, что съемки состоялись прошлым летом в Сан-Себастьяне. В киноленте снялись Елена Анайя, Луи Гаррель, Джина Гершон и Кристоф Вальц.
"Фестиваль Рифкина" покажут вне конкурсной программы.
Ранее мы сообщали о том, что вышел новый трейлер мультфильма "Душа" от Pixar.
Фото:вуди аллен/вк
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