Киноленту покажут вне конкурсной программы.

В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что новый фильм Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина" представят на фестивале в Сан-Себастьяне. Об этом сообщает THR.

В центре сюжета супружеская пара, которая приезжает на фестиваль и их "захватывает магия события, очарование города и фантазии из фильмов". В итоге главная героиня заводит роман с французским режиссером, а её супруг влюбляются в местную жительницу.

Известно, что съемки состоялись прошлым летом в Сан-Себастьяне. В киноленте снялись Елена Анайя, Луи Гаррель, Джина Гершон и Кристоф Вальц.

"Фестиваль Рифкина" покажут вне конкурсной программы.

Ранее мы сообщали о том, что вышел новый трейлер мультфильма "Душа" от Pixar.

Фото:вуди аллен/вк