Вышел новый трейлер мультфильма "Душа" от Pixar

Мультфильм должен был выйти на экраны 17 июня, но из-за пандемии премьеру перенесли.

В понедельник, 29 июня, стало известно, что в сети появился новый трейлер мультфильма "Душа" от Pixar . Ролик опубликован на официальном YouTube-канале кинокомпании.

В сюжете история о школьном учителе музыки и фанате джаза Джо Гарднере. Главный герой получает долгожданную работу в джаз-клубе, но его мечте не суждено сбыться. Джо проваливается в канализационный люк и попадает в мир душ. Режиссером анимации выступил Пит Доктер, который ранее снял мультфильмы "Корпорацию монстров", "Головоломку" и "Вперед".

Напомним, что мультфильм должен был выйти на экраны 17 июня, но из-за пандемии премьеру перенесли. Согласно последним данным, "Душа" выйдет в прокат 20 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что вышел первый трейлер сериала "Дивный новый мир".

Видео:Pixar/YouTube