Вышел первый трейлер сериала "Дивный новый мир"

Картина снята по одноименного роману Олдоса Хаксли.

В сети появился официальный трейлер сериала-антиутопии "Дивный новый мир". Сюжет основан на одноименном романе Олдоса Хаксли. Видеоролик опубликован на YouTube.

Действие сериала разворачивается в Новом Лондоне, где всем руководит Генри Форд. Общество достигло совершенства в искусстве потребления, а весь мир разделился на классы. Любые проблемы или переживания быстро устраняет безвредный наркотик в виде таблеток. Однако вскоре люди из безмятежного Лондона узнают, что за пределами "рая" разворачивается настоящая война.

Главную роль в сериале исполнил Олден Эренрайк, известный по фильму "Хан Соло: Звездные Войны. Истории". Премьера состоится 15 июля.

Ранее мы писали, что вышел тизер сериала "Текст. Реальность".

Видео: YouTube / Новые трейлеры