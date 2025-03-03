Оскар за лучший адаптированный сценарий получил Питер Строган за фильм " Конклав "

Британский драматург известен работой над "Шпион, выйди вон!" и "Волчий зал".

Британский 56-летний драматург Питер Строган получил "Оскар" за лучший адаптированный сценарий за экранизацию триллера автора Роберта Харриса "Конклав". Ранее сценарист также выиграл награду на церемониях Bafta, "Золотой глобус" и "Выбор критиков" в этой категории за фильм "Конклав". . Писатель на торжественной церемонии в Лос-Анджелее был одет в ленту сине-жёлтых цветов украинского флага. На сцене он поблагодарил всю свою команду, актёров и съёмочную группу за работу над созданием фильма, а также свою дочь, с которой, по его словам, он разделил премию.

Ранее академия кинокритиков номинировала иностранца на"Оскар" за адаптацию ленты "Шпион, выйди вон!" 2011 года выпуска. Питер Строган также был номинирован на премию "Эмми" за адаптацию литературного романа Хилари Мантел "Волчий зал" для телеканала BBC в 2015 году. Дополнительно он написал сценарий для второго сезона этой телевизионной драмы, который вышел в 2024 году.

Напомним, что ранее в"Конклав" неожиданно получил награду в категории за лучший фильм на церемонии BAFTA две недели назад, а также награду за лучший британский фильм. Фильм режиссера Эдварда Бергера в 2025 году был номинирован в восьми категориях "Оскара". За адаптированный сценарий "Оскар" картина обошла такие проекты как "Совершенно неизвестное", "Пой пой", "Эмилию Перес" и "Никель Бойз".

Зои Салдана получила " Оскар" за лучшую женскую роль второго плана за роль Эмилии Перес.

Фото и видео: YouTube / 4e de couverture