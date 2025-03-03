Зои Салдана получила " Оскар " за лучшую женскую роль второго плана за роль Эмилии Перес

Актриса поблагодарила академию за внимание к женщине "тихого мужества", роль которой исполнила, а также за фокус на сильных женщинах.

Американская актриса Зои Салдана получила кинопремию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана на торжественной церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе. Девушка отмечена местными кинокритиками за роль в фильме "Эмилия Перас". Она считалась ключевым претендентом на награду. В музыкально-криминальной картине режиссера Жака Одиара звезда Голливуда воплотила на экране образ влиятельного адвоката. В преддверии премии "Оскар" Салдана получила множество наград за роли второго плана, в том числе "Золотой глобус", премию BAFTA и премию Гильдии киноактёров США.

Моя бабушка приехала в эту страну в 1961 году. Я — гордый ребёнок родителей-иммигрантов, у которых были мечты, достоинство и трудолюбивые руки. Я — первый американец доминиканского происхождения, получивший премию "Оскар", и я знаю, что не буду последним. Зои Салдана, актриса

Напомним, что 46-летняя Сальдана наиболее известна широкой аудитории по роли в франшизе "Аватар" Джеймса Кэмерона. Она снялась в четырёх из шести самых кассовых фильмов всех времён, включая трех лидеров рейтинга ("Аватар", "Аватар: Путь воды" и "Мстители: Финал"). По состоянию на 2924 год её картины собрали в прокате более 15 миллиардов долларов по всему миру, что сделало актрису второй самой кассовой актрисой США после Скарлетт Йоханссон.

Фильм "Эмилия Перас" был номинирован на премию "Оскар" в рекордном количестве 13 раз. Этот показатель на три категориибольше, чем любой предыдущий фильм на иностранном языке. Лента началп свой путь в Каннах в прошлом году, где Салдана, Гаскон и их коллеги по съёмочной площадке Адриана Пас и Селена Гомес вместе получили приз за лучшую женскую роль.

Майки Мэдисон получила "Оскар" за лучшую женскую роль.

Фото и видео: YouTube / YouTube / ABC News