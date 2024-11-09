Майки Мэдисон получила "Оскар" за лучшую женскую роль

Молодая актриса обошла остальных претенденток на кинопремии.

Американская актриса Майки Мэдисон, сыгравшая вместе с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном в картине "Анора", получила награду в номинации "Лучшая актриса". Официальную тансляцию проходившей в театре Dolby в Лос-Анджелесе 97-й торжественной церемонии награждения вел местный телеканал ABC. Соперницами девушки по номинации стали бразильская актриса Фернанда Торрес, сыгравшая в ленте "Я все еще здесь" (Ainda estou aqui), Карла Гаскон с ролью в ленте "Эмилия Перес" (Emilia Perez), а также Деми Мур за роль в фильме "Субстанция" Синтия Эриво за работу над проектом "Злая: Сказка о ведьме Запада" (Wicked: Part I)

Напомним, что ранее "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана получила актриса Зои Салдана за актерскую игру в "Эмилии Перес".

Эдриан Броди получил "Оскар" за лучшую мужскую роль".

Фото и видео: YouTube / YouTube / ABC News