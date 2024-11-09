Эдриан Броди получил "Оскар" за лучшую мужскую роль"

Ранее актер уже получал кинопремию "Оскар" за роль в фильме "Пианист".

Американский актер Эдриан Броуди удостоился кинопремии "Оскар", победив в категории "Лучший актер" за роль венгерского архитектора Ласло Тота в фильме "Бруталист" (The Brutalist, 2024). С номинантом за победу в категории также боролись Тимоти Шаламе, которому достался образ культового музыканта Боба Дилана в фильме "Боб Дилан: Никому не известный" (A Complete Unknown, 2024). Еще одним участников состязания стал Рэйф Файнс, сыгравший римского кардинала в ленте "Конклав" (Conclave, 2024). Следующим претендентом на награду был Себастиан Стэн, который исполнил роль молодого бизнесмена Дональда Трампа в киноленте "Ученик. Восхождение Трампа" (The Apprentice, 2024). Завершал список Колман Доминго, ставшей на время лидером тюремной театральной труппы в фильме "Синг-Синг" (Sing Sing, 2023).

Напомним, что кинопремия присуждается критиками из США в 23 номинациях. Торжественное объявление номинантов в 2025 году дважды переносилось из-за январскихпожаров в округе Лос-Анджелес. Возгорания унесли жизни жизни по меньшей мере 25 человек, полностью выгорели более 12 тысяч построек.

"Анора" получила Оскар в номинации лучший фильм.

Фото и видео: YouTube / ABC News