"Анора" получила Оскар в номинации лучший фильм

Режиссер Шон Бейкер поздравил всю команду, которая участвовала в работе над созданием ленты.

Кинокартина "Анора", созданная американским режиссером Шоном Бейкером. получила премию "Оскар" в номинации лучший фильм. О соответствующем решении кинокритиков объявили на торжественной цермонии вручения кинопремии "Оскар" в 20205 году. Мероприятие по традиции проходило в Лос-Анджелесе. Известно, что номинантами в данной категории также были заявлены десять фильмов. Среди "Бруталист" режиссера Брэди Корбета, "Боб Дилан: Никому не известный" Джеймса Мэнголда, "Конклав" режиссера Эдварда Бергера, "Дюна: Часть вторая" Дэни Вильнева, "Эмилия Перес" режиссера Жака Одиара, а также кинофильмы "Я все еще здесь", "Мальчишки из "Никеля", "Субстанция" и "Злая: Сказка о ведьме Запада".

В актерском составе "Аноры" снимались Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Картина также отметилась и другими победами на "Оскаре". За приз создатели боролись в номинациях "Лучший режиссёр" (Шон Бейкер), "Лучший оригинальный сценарий" (Шон Бейкер), "Лучший монтаж" (Шон Бейкер), "Лучшая актриса в главной роли" (Майки Мэдисон) и "Лучший актёр второго плана" (Юра Борисов). Также 16 февраля 2025 года стало известно, что "Анора" выиграла премию Гильдии сценаристов США.

Юра Борисов не получил "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".

Фото и видео: YouTube / Deadline Hollywood