Вышел тизер сериала "Текст. Реальность"

Картина появится в сети 3 июля и будет состоять из пяти эпизодов.

В сети появился тизер расширенной версии фильма "Текст" Клима Шипенко, снятого по одноименного роману Дмитрия Глуховского. Сериал под названием "Текст. Реальность" выйдет 3 июля и будет состоять из пяти эпизодов. Все они одновременно появятся на платформе Start. Об этом сообщила пресс-служба видеосервиса.

Расширенная версия фильма "Текст" выйдет раньше запланированного срока. Ранее сообщалось, что зрители увидят сериал только в августе.

Главный герой картины, 27-летний Илья Горюнов, отсидел семь лет в тюрьме по ложному обвинению. Выйдя на свободу, он мстит своему обидчику, молодому офицеру ФСКН Петру Хазину. В распоряжении Ильи оказывается телефон жертвы, владея которым он начинает проживать чужую жизнь через текст на экране.

В фильме снялись Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус. Полнометражная экранизация книги Глуховского вышла в октябре 2019 года. Картина собрала в прокате около 400 млн рублей.

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Видео: YouTube / START