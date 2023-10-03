Видео: как проходят съёмки сказочного блокбастера "Горыныч"

Создатели планируют показать зрителям добрую оригинальную сказку с танцевальными номерами, самобытными песнями и музыкой. Некоторые известные артисты запоют на экране.

В Петербурге стартовали съёмки фильма "Горыныч" – и это не адаптация известной сказки, а оригинальная история. По сюжету старший лейтенант ВМФ Алексей Алексеев во время погружения на дно Балтийского моря попадает в былинную старину. По воле случая главный герой знакомится с драконом-малышом Горынычем, и они вместе будут спасать древнее княжество от врагов.

Горыныч, он такого размера, что его можно носить на руках. И в этом основная идея: у нас есть герой, которого можно носить на руках, и в том числе поэтому его начинаешь любить. Основная история нашего фильма заключается в том, что нужно любить, нужно жертвовать собой, нужно немножко себя переламывать, и тогда вся твоя жизнь, неважно в прошлом ты или в настоящем, она меняется. Дмитрий Хонин, режиссёр-постановщик фильма "Горыныч"

Горыныч – полностью анимированный персонаж, при этом в сценах с драконом примет участие реальный артист.

Иногда видно, что как-будто бы происходит рассинхрон нарисованного существа, например, с живым артистом, кажется, что это происходит не в моменте, будто бы не два партнёра друг с другом взаимодействует. Поэтому мы приняли такое решение – на съёмочной площадке Горыныча сыграет реальный артист это проще, лучше, и тогда будет больше веры и в героя, и в то, что происходит, и вера в эту сказку. Александр Петров, исполнитель роли Алексея Алексеева в фильме "Горыныч"

Главу древнего княжества сыграет Сергей Маковецкий, однако эта роль будет отличаться от роли Князя Киевского.

Князь нынешний, может быть, похож кучеряшками, они же мои. Но этот Князь немножко другого качества, у него и характер другой, и похитрее он. Особая интонация – то пусть будет для того князя, из мультика, а кучеряшки – для этого князя из Горыныча. Буду стараться его поменять: он более открытый, более наивный. Сергей Маковецкий, исполнитель роли Князя в фильме "Горыныч"

Роль Маруси, дочки князя, исполнит Виктория Агалакова, для актрисы это первый опыт игры сказочной героини на экране.

Она находится в своеобразной клетке, как и все принцессы этого мира: это кажется, что у них жизнь такая волшебная, но на самом деле они хотят того же, что и все – любви, самой настоящей, искренности, чистоты и открытости. И Маруся – одна из таких девушек, которая ищет свою любовь. Виктория Агалакова, исполнительница роли Маруси в фильме "Горыныч"

При создании костюмов художники вдохновлялись древними мозаиками Византийской империи. К примеру, рисунок платья Маруси повторяет фрагмент мозаики XI века, которая находится в одной из церквей Стамбула.

У нашего Князя – всего навсего 12 дружинников, но на них на всех пришито огромное количество чешуек. Этих чешуек несколько сотен, штук по 500 на каждом. И каждая чешуйка отлита, потом отшлифована, подкрашена и, что самое страшное, пришить. Ольга Михайлова, художник по костюмам фильма "Горыныч"

Создатели планируют показать зрителям добрый сказочный блокбастер с танцевальными номерами, самобытными песнями и музыкой. Съёмки пройдут также в Москве и Тобольске, где специально реконструировали деревню времен XII-XVI веков. В картине также снимаются Александр Робак, Сергей Епишев, Роман Курцын, Дмитрий Куличков, Нина Усатова.

Видео, фото: Piter.TV, кадры со съёмочной плоащдки фильма "Горыныч"/реж. Дмитрий Хонин