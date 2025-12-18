Сегодня, 13:22
lesjasap

УФСБ: в Константиновке уничтожили диверсантов ВСУ и пункты управления БПЛА

В ДНР рассказали о ликвидации целей противника.

Две украинские  диверсионно-террористические группы (ДРГ) и пункты управления беспилотными летательными аппаратами при ВСУ уничтожены  российскими бойцами из специального регионального подразделения ФСБ "Горыныч" в Донецкой народной республике. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы российских силовых структур в новом регионе страны. Известно, что задачи выполнены на территории населенного пункта Константиновка. Оперативники заметили, что противник в зоне проведения специальной военной операции готовил засады на пути следования наших войск.

Операторы "Горыныча" выявили и поразили два вражеских пункта управления беспилотниками, с которых украинские террористы атаковали Горловку и Дзержинск.

пресс-служба УФСБ РФ по региону

В пресс-службе ФСБ по ДНР подчеркнули, что работа по поиску диверсантов проводится совместно с бойцами из Четвертой бригады "Южной" группировки войск от министерства по обороне страны.

Фото и видео: УФСБ РФ по ДНР

