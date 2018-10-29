Песков подтвердил слова Вэнса о споре за несколько квадратных километров в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что до административных границ ДНР осталось освободить 17–18% территории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что переговоры по украинскому конфликту фактически сосредоточены на споре за несколько квадратных километров. В беседе с автором программы "Вести" Павлом Зарубиным представитель Кремля уточнил масштаб остающейся под контролем противника части Донецкой Народной Республики.

Грубо говоря, там 18–17% Донецкой Народной Республики, которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Комментируя пасхальное перемирие, объявленное в зоне специальной военной операции, пресс-секретарь назвал его гуманитарным жестом со стороны президента Владимира Путина. "Но после его окончания СВО будет продолжаться, пока Владимир Зеленский не примет известные решения", — подчеркнул Песков, не уточнив, какие именно решения имеются в виду. Официальный представитель Кремля также добавил, что Россия не меняла своих целей в рамках специальной военной операции.

Фото: пресс-служба Кремля