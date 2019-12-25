Японский робот Эрика сыграет в новом научно-фантастическом фильме

На создание картины выделили 70 млн долларов.

Человечество сделало еще один шаг в сторону технологического прогресса. В новом научно-фантастическом фильме под названием "Б" сыграет актриса, не восприимчивая к коронавирусу. Свое актерское мастерство продемонстрирует знаменитый японский робот Эрика с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

По сюжету картины, ученый сумел улучшить ДНК человека, но со временем понял, что от этого вреда будет больше, чем пользы. Чтобы исправить свою ошибку, он должен помочь роботу Эрике сбежать из секретной лаборатории.

По словам одного из создателей фильма "Б" Сэма Козе, работа с роботом в качестве главного героя будет серьезным испытанием. Люди-актеры могут использовать в процессе съемок накопленный опыт и знания. В свою очередь робот получит специальную программу, которая придаст машине немного актерского таланта.

Эрика – это известный андроид, созданный японскими учеными Хироши Ишигуро и Кохей Огава. До того как стать актрисой, она работала на телевидении ведущей новостей. Выглядит Эрика как изящная 23-летняя девушка. У нее живая мимика и силиконовая кожа. Эрика может не только сама показывать эмоции, но и определять их у других.

На создание картины выделили 70 млн долларов. Режиссера пока не нашли. Съемки фильма начнутся летом следующего года в Европе.

Ранее мы писали, что киномюзикл Mamma Mia! может стать трилогией.

Фото: кадр из видео Inventions World / YouTube