Киномюзикл Mamma Mia! может стать трилогией

В третьей части франшизы могут быть использованы новые песни, написанные группой ABBA в этом году.

Автор идеи оригинально мюзикла Mamma Mia! и продюсер двух киноадаптаций 2008 и 2018 года Джуди Креймер не исключила возможность появления третьей части франшизы. В интервью Variety она призналась, что давно хотела реализовать эту идею, и займется проектом в ближайшее время.

По словам Креймер, изначально должна была быть трилогия. Она уверена, что Universal будут не против. Сюжет третьей части фильма пока остается неизвестным. Ходят слухи, что автор идеи хочет включить в него новые песни группы ABBA, выпущенные в этом году.

Сиквел Mamma Mia! 2 вышел на экраны в 2018 году и оказался не таким успешным, как первая часть мюзикла. Тем не менее, ему удалось собрать в прокате более 400 млн долларов.

Оба фильма повествуют о Софии (Аманда Сайфред), ее матери Донне (Мэрил Стрип) и трех отцах девушки (Пирс Броснан, Колин Ферт и Стеллан Скарсгард). Во второй части главная героиня хочет сбежать на райский греческий остров, чтобы прогуляться по улочкам очаровательного города, насладиться местной кухней и влюбиться без памяти. Что может быть лучше? Звучит, как идеальный план на лето… да и на всю жизнь тоже.

В качестве музыкальной основы в двух частях истории были использованы хиты знаменитой шведской группы АВВА.

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Видео: YouTube / iVideos