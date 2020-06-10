Disney снимет мюзикл с песнями Лайонела Ричи

Идею снять фильм предложил сам музыкант еще в январе 2020 года.

Кинокомпания Disney собирается снять мюзикл, в основу которого лягут песни одного из королей американской поп-музыки 80-х гг. Лайонела Ричи. Об этом сообщает издание Variety.

Идею снять фильм предложил сам музыкант еще в январе 2020 года. Проект получил рабочее название All Night Long ("Всю ночь напролет").

По данным Variety, грядущий мюзикл не будет байопиком. Все песни Лайонела Ричи будут вплетены в самостоятельный сюжет так, как это было сделано, например, в фильме Mamma Mia! по песням группы АВВА.

Создатели мюзикла хотят снять веселую и беззаботную историю. Подпевать актерам можно будет прямо в кинозале.

Сценарий для фильма уже пишет Пит Чиарелли ("Безумно богатые азиаты"). Продюсированием картины займется сам Лайонел Ричи. Дата начала съемок пока не известна.

Напомним, что все 13 синглов, выпущенные музыкантом с 1981 по 1987 гг., попали в лучшую десятку Billboard Hot 100. Пять из них оказались на первом месте.

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Видео: YouTube / iVideos