Вышел тизер фантастического фильма "Мы" по роману Замятина

Премьера запланирована на 2021 год.

На YouTube появился первый тизер-трейлер вольной российской экранизации романа Евгения Замятина "Мы". Производством фильма занимались знаменитые кинематографисты Сарик и Гевонд Андреасяны и Армен Ананикян. Режиссером и соавтором сценария стал 27-летний Гамлет Дульян, заявляющий, что мечта снять фильм по "Мы" появилась у него еще в школе.

Съемки картины начались в 2018 году. Роли в фильме исполнили Егор Корешков, Юрий Колокольников, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарев, Софья Донианц и другие.

Фантастический роман-антиутопия "Мы" Евгения Замятина был написан в 1920 году. Действие разворачивается приблизительно в тридцать втором веке. В книге описывается общество, живущее в жестком тоталитарном контроле над личностью. Имена и фамилии людей заменены буквами и номерами. Государство, управляемое "избираемым" на безальтернативной основе Благодетелем, контролирует даже интимную жизнь граждан.

Премьера фильма запланирована на 2021 год.

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Видео: YouTube / Big Cinema