В Госдуме предложили лишить фильмы Сарика Андреасяна финансирования

После провокационного выступления режиссера в московском киноколледже Ольге Любимовой направлено соответствующее письмо.

Депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев написал письмо министру культуры Ольге Любимовой с предложением пересмотреть целесообразность бюджетного финансирования проектов Сарика Андреасяна, – сообщают в РИА Новости.

На прошлой неделе режиссер выступил перед студентами московского киноколледжа №40, где, по мнению Гусева, "по-хамски" повел себя и некорректно высказался о режиссере Андрее Тарковском.

И это культурный деятель? Вместо вдохновения – хамство и мат. Перед нами не режиссер, а заносчивый тип, который пасует перед студентами. Зачем ему давать бюджетные деньги? Давайте перестанем спонсировать того, кто ненавидит классику и посылает ребят на три буквы. Дмитрий Гусев, депутат Государственной Думы России

После происшествия Андреасян заявил, что ждет от директора и студентов заведения извинений. Он попросил прощения у всех, кого задели его слова, однако в то же время потребовал извинения за "оскорбительный и издевательский тон" в его адрес.

Когда мы шли в аудиторию один из студентов достал из рюкзака голову лошади, надел на свою и сфотографировался со мной. Я не уверен, что встречи студентов и режиссера должны проходить так. Сарик Андреасян, российский режиссер

Режиссер также отметил, что не будет просить прощения за свои слова о Тарковском, которого считает "диссидентом и предателем Родины".

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