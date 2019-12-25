На сцену Мариинки возвращается опера "Борис Годунов", поставленная Андреем Тарковским

Оперу реконструировали благодаря Валерию Гергиеву, Стивену Лоулессу и Ирине Браун.

В Мариинском театре в Петербурге представят оперу "Борис Годунов" Модеста Мусоргского в постановке Андрея Тарковского. Об этом сообщил 28 марта вице-губернатор Борис Пиотровский.

В главных партиях 3 и 4 апреля будут солисты оперной труппы Мариинки, дирижер – Валерий Гергиев. Спектакль поставили в 1983 году. На сцену режиссер перенес некоторые визуальные и монтажные приемы. Премьера постановки состоялась в Северной столице в 1990 году. Оперу реконструировали благодаря Валерию Гергиеву и соратникам режиссера – Стивену Лоулессу и Ирине Браун.

До этого спектакль показывали в Мариинском театре в 2022 году.

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Фото: пресс-служба Мариинского театра