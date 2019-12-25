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На сцену Мариинки возвращается опера "Борис Годунов", поставленная Андреем Тарковским
Сегодня, 15:27
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На сцену Мариинки возвращается опера "Борис Годунов", поставленная Андреем Тарковским

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Оперу реконструировали благодаря Валерию Гергиеву, Стивену Лоулессу и Ирине Браун.

В Мариинском театре в Петербурге представят оперу "Борис Годунов" Модеста Мусоргского в постановке Андрея Тарковского. Об этом сообщил 28 марта вице-губернатор Борис Пиотровский. 

В главных партиях 3 и 4 апреля будут солисты оперной труппы Мариинки, дирижер – Валерий Гергиев. Спектакль поставили в 1983 году. На сцену режиссер перенес некоторые визуальные и монтажные приемы. Премьера постановки состоялась в Северной столице в 1990 году. Оперу реконструировали благодаря Валерию Гергиеву и соратникам режиссера – Стивену Лоулессу и Ирине Браун. 

До этого спектакль показывали в Мариинском театре в 2022 году. 

Ранее мы рассказывали о том, что Фестиваль мороженого пройдет 24 и 25 мая в Петербурге. 

Фото: пресс-служба Мариинского театра 

Теги: андрей тарковский, борис годунов, мариинский театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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