Путин наградил орденом профессора СПбГКиТ Константина Лопушанского

Хотя Лопушанский родился в Днепропетровске и окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве, большую часть своих фильмов он создал на "Ленфильме".

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении режиссера и профессора Государственного института кино и телевидения Санкт-Петербурга Константина Лопушанского орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Как поделился Константин Лопушанский с "Петербургским дневником", о том, что он удостоен ордена, ему сообщили на студии "Ленфильм". Это стало большой неожиданностью, для режиссера. Награды важны для творческих людей, ведь они чрезвычайно самолюбивы, а творчество — это тяжелый труд. К примеру, создание фильма занимает минимум два-три года, а бывают проекты, которые растягиваются на пять лет и дольше. Поэтому любая награда — подтверждение того, что твой труд ценят, и это очень приятно, уверен Лопушанский.

Хотя Константин Лопушанский родился в Днепропетровске и окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве, большую часть своих фильмов он создал на "Ленфильме". Уже его вторая работа, короткометражный фильм "Соло" (6+), посвященный блокаде Ленинграда, получила широкое признание и множество наград, включая Гран-при Международного кинофестиваля документальных и короткометражных фильмов в Бильбао.

Константин Лопушанский приобрел известность как режиссёр авторских фильмов после выхода таких работ, как фантастическая драма "Письма мертвого человека" (12+), рассказывающая о судьбе одной семьи после ядерной катастрофы, и фэнтези "Русская симфония" (12+), повествующая о том, как интеллигент спасает детей после Судного дня. Его талант отмечали многие, в том числе знаменитый Андрей Тарковский, под руководством которого Лопушанский ассистировал на съёмках фильма "Сталкер" (0+).

Фото: lenfilm.ru