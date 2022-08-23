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KION показал трейлер "Жизни по вызову" Сарика Андреасяна о работе эскорт-агентства

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Сериал выйдет на стриминговом сервисе 25 августа.

Российский онлайн-кинотеатр KION показал дебютный трейлер нового сериала от режиссера Сарика Андреасяна "Жизни по вызову". Официальный релиз проекта запланирован на 25 августа. В главной роли выступает Павел Прилучный. Сюжет развернется вокруг владельца элитного эскорт-агентства Александра Шмидта. Его команда  будет выполнять практически любое желание заказчика. Герой находится на вершине успеха, но в какой-то момент на бизнесмена начинается охота. Известно, что в основе сериала легли десятки интервью с представительницами профильной индустрии. Создатели хотели показать зрителям непарадную правду о жизни представительниц эскорта, которая отличается от гламурных картинок в социальных сетях.

Роли в сериале также исполнили Наталья Рудова, Лиза Моряк, Полина Максимова, Владимир Сычев, Виктория Богатырева, Янина Студилина, Олег Каменщиков.

В Сети появились два новых ролика китайского боевика Black Myth: WuKong.

Фото и видео: KION

Теги: kion, жизнь по вызову, сарик андреасян, трейлер, эскорт-услуги
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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