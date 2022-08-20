В Сети появились два новых ролика китайского боевика Black Myth: WuKong

Игра выйдет в свет не раньше 2024 года.

На официальном YouTube-канале компании Nvidia появились два новых ролика китайской компьютерной игры Black Myth: WuKong. Разработчиком боевика выступила студия Game Science. Презентационный ролик с геймингом проекта длится примерно 8,5 минут. В нем зрители могут увидеть эксклюзивные кадры боя с боссом, исследования мира и возможности применения специальных способностей. Второй ролик опубликовали разработчики проекта. Это видео длится около 6 минут и представляет собой отрывок одной из заставок Black Myth: WuKong. Показан сюжет, в котором персонажи проводят во двор мужчину, который оказывается для них заветной добычей.

Напомним, что релиз Black Myth: WuKong запланирован на 2024 год.

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Фото и видео: YouTube / NVIDIA GeForce