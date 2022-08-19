В Сети вышел первый трейлер голливудского ремейка "Иронии судьбы"

Режиссером проекта выступил Марюс Вайсберг.

Осенью 2022 года на экраны выйдет ремейк фильма "Ирония судьбы, или с легким паром!" режиссёра Марюса Вайсберга. Трейлер уже появился в Сети.

В съемках приняли участие голливудские актёры. Хорошо известная на постсоветском пространстве картина переснята в западных декорациях без соперника главного героя, песен под гитару и заливной рыбы.

Объединять с оригиналом фильм будет история о мужчине и женщине, которые познакомились при случайных обстоятельствах. Главный герой также проснётся не в своей квартире в полной уверенности, что он дома.

Ранее мы сообщили о том, что Netflix показал тизер "Кабинета редкостей Гильермо дель Торо.

Видео: YouTube / Movie Coverage