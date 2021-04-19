Netflix показал тизер "Кабинета редкостей Гильермо дель Торо"

Сериал выйдет на экраны 25 октября.

Американский стриминговый онлайн-сервис Netflix показал тизер нового сериала "Кабинет редкостей Гильермо дель Торо". Официальная премьера проекта запланирована на 25 октября. Еженедельно зрители будут видеть по два эпизода. Первый сезон должен состоять из восьми серий, которые сняли режиссеры фильмов-хорроров "Бабадук", "Мэнди", "Химеры" и других. В основе сериала окажутся ужасы кинематографа и местной мифологии. Главных персонажей исполнили актеры Эндрю Линкольн, Бен Барнс, Криспин Кловер, Эрик Андре и другие.

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Фото и видео: YouTube / Netflix

