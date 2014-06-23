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Вышел свежий трейлер новых эпизодов The Cuphead Show

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Новые серии мультфильма выходят 19 августа.

Вышел свежий трейлер новых эпизодов мульсериала The Cuphead Show ("Шоу Чашека!"). Ролик опубликован на официальном YouTube-канале американского стримингового сервиса Netflix. Проект вернется на экраны онлайн-платформы 19 августа. В свежих эпизодах Чашек и его брат Кружек снова отправятся в приключения. В этом пути им поможет Легендарная Чаша. Героям придется выбираться из тюрьмы, видеться с пиратами и противостоять другим врагам. В какой-то момент одного из персонажей начнет преследовать сам Дьявол.

Вышел трейлер аниме-сериала "Человек-бензопила".

Фото и видео: YouTube / Netflix

Теги: the cuphead show, мульфильм, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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