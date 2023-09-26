Лунтик отмечает 20-летие новым полнометражным мультфильмом

На студии анимационного кино "Мельница" завершается работа над новым полнометражным мультфильмом "Лунтик. Обратная сторона Луны". Картина приурочена к юбилею одного из самых известных героев российской анимации.

Двадцать лет назад на экранах появился герой, который быстро стал одним из самых узнаваемых персонажей российской анимации. За это время вместе с ним выросло не одно поколение поклонников, и теперь зрители снова смогут увидеть Лунтика в кино. В августе на большие экраны выйдет в прокат второй полнометражный мультфильм – "Лунтик. Обратная сторона Луны".

Во втором полнометражном "Лунтике" я решила ответить на вопросы, которые зрители задают. Всегда были вопросы: откуда Лунтик, есть ли у него мама, есть ли у него папа, почему те же гусеницы никак не могут стать бабочками. Во втором фильме будут ответы на все эти вопросы. Дарина Шмидт, режиссер сериала и автор полного метра

За 20 лет изменился и сам процесс создания анимации. Если первые серии были плоскими рисунками, то сегодня команда работает в полноценных трехмерных мирах.

Если 20 лет назад это была больше рисованная, плоская картинка, то сейчас мы создаем целые миры на компьютере. Это позволяет использовать больше ракурсов, делать более красивые кадры и создавать глубину изображения. Елена Кабзарь, супервайзер проекта

За годы существования Лунтик стал известен за переделами России. Новый полнометражный фильм уже приобрели для показала на Ближнем Востоке.

В широкий прокат мультфильм выйдет 27 августа 2026 года.

Видео: Piter.TV

Тизер к мультфильму "Лунтик. Обратная сторонам Луны": СТВ