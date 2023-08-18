Вышел свежий трейлер финала "Разочарования" автора "Симпсонов" и "Футурамы"

Серии выйдут на стриминге 1 сентября.

Американский стриминговый кинотеатр Netflix опубликовал в социальных сетях свежий трейлер мультсериала "Разочарование" (Disenchantment). Новый сезон станет для шоу последним. За создание проекта отвечает Мэтт Грейнинга, создатель "Симпсонов" и "Футурамы". Сюжет рассказывает зрителям историю о принцессе Бин, которая выбрала путь мятежницы. В дополнительных эпизодах героиня столкнется со своей матерью, королевой Дагмар. Официальная премьера выпусков намечена на первое сентября. В озвучке персонажей участвуют актеры Нат Факсон, Джон ДиМаджо, Тресс МакНилл, Ричард Айоади, Мэтт Берри, Ноэл Филдинг, Мередит Хагнер, Дэвид Херман, Шэрон Хорган, Морис ЛаМарш, Люси Монтгомери и Билли Уэст.

Вышел трейлер "Иди ко мне, детка" — романтической комедии с Энн Хэтэуэй.

Фото и видео: YouTube / Netflix