Вышел трейлер "Иди ко мне, детка" — романтической комедии с Энн Хэтэуэй

В России картина выйдет в свет с октября.

В социальных сетях опубликован трейлер эротико-комедийной мелодрамы с заходами в мюзикл "Иди ко мне, детка" (She Come To Me). В актерском составе заявлены Энн Хэтэуэй и Питер Динклэйдж, а также Мариса Томей, Йоанна Кулиг, Крис Гезерд. К текущему моменту западные критики уже успели искупать фильм в овациях. Известно, что режиссером и сценаристом проекта стала Ребекка Миллер, дочь драматурга Артура Миллера и жена Дэниела Дэй-Льюиса. Она же стала сопродюсером картины, вместе с Энн Хэтэуэй. По сюжету главная героиня совместно с супругом изображают страстную семейную пару, жар которой давно иссяк. Дополнительно муж погряз в бездне творческого кризиса, тогда как сдача музыкальной партитуры уже на носу. Однако ситуация меняется в тот момент, когда в его жизни появляется психически-экзотическая особа. Официальный релиз ленты в России намечен на октябрь.

START выпустил тизер заключительного сезона "Контейнера" с Оксаной Акиньшиной.

Фото и видео: YouTube / ONE Media