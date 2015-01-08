START выпустил тизер заключительного сезона "Контейнера" с Оксаной Акиньшиной

Премьера запланирована на 14 сентября.

Российский онлайн-кинотеатр START представил тизер третьего сезона сериала "Контейнер" с Оксаной Акиньшиной в главной роли. Новые эпизоды появятся на стриминговом сервисе уже 14 сентября. Постановкой финального сезона занимался Алексей Ляпичев, который до этого снял предыдущий сезон "Контейнера". По сюжету Вадим (Филипп Янковский) после возвращения положения и статуса лишает Сашу (Акиньшина) возможности видеться с ребёнком. В результате девушка соглашается на унизительный для себя шаг — вернуться в дом заказчика, для которого она вынашивала ребёнка в первом сезоне. Там она получает возможность видеться с малышом, но ради этого ей придётся работать под чужим контролем. К актерскому составу третьего сезона присоединились Любовь Толкалина ("Престиж"), Игорь Бочкин ("Нулевой пациент"), Анна Легчилова ("Диверсант"), а также Ангелина Пахомова ("Медиатор") и Анастасия Имамова ("Против всех").

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Фото и видео: YouTube / START