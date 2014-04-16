Вышел трейлер сериала "Плакса" с дочерью Сергея Жукова в главной роли

Премьера проекта запланирована на 28 сентября.

Онлайн-кинотеатр Wink представил в социальных сетях трейлер подросткового сериала "Плакса", главную роль в котором исполнила Ника Жукова, дочь лидера музыкальной группы "Руки вверх!" Сергея Жукова. Официальная премьера сериала намечена на 28 сентября. Известно, что в сериале запланировано восемь эпизодов. В них прозвучат 12 композиций, написанной Никой Жуковой. Сюжет будет основан на буллинге девочки по имени Маша, которая из Москвы переезжает с родителями в провинцию. В столице героиня училась в элитной школе, но в регионе попадает в самую обычную. Девушка находит свое спасение в музыке.

.В актерском составе также задействованы Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Татьяна Орлова, Екатерина Семёнова, Никита Тарасов, Елена Захарова, Анна Гуляренко, Светлана Колпакова, Анна Зайкова, Диана Енакаева, Даниил Муравьёв, Алексей Онежен, Софья Николаева, Алексей Демидов, Афина Лукиди, Даниил Чибриков, Адам Кумаев и другие актеры.

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Фото и видео: YouTube / Wink Russia