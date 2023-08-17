Sega показала трейлер геймплея геройского шутера Hyenas и пригласила на его тест

Релиз игры запланирован на 2023 год.

Компания Sega поделилась в социальных сетях геймплейным трейлером шутера Hyenas. В ролике зрители могут увидеть, как именно персонажи будут применять в сражениях свои уникальные возможности. В частности, продемонстрировано использование защитного щита, а также установка турели. Авторы заметили, что сражаются персонажи за фигурку синего ежа Соника. Разработчики призвали пользователей принять участие в бета-тестировании. На текущий момент регистрация на него доступна на странице проекта в стриминговом сервисе Steam. Дополнительно создатели рассказали о том, что Hyenas стала "сложной" игрой, которая бросила вызов Sega. Ранее в интернет более 20 минут игрового процесса Hyenas. Игра должна выйти в этом году на таких платформах как персональный компьютер, консоли PlayStation и Xbox.

Рик отстреливает злые версии самого себя в новом трейлере седьмого сезона "Рика и Морти".

Фото и видео: YouTube / SEGA