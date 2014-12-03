Рик отстреливает злые версии самого себя в новом трейлере седьмого сезона "Рика и Морти"

Официальная дата выхода сезона будет объявлена позже.

Компания Adult Swim объявит дату выхода продолжения анимационного шоу "Рик и Морти" на следующей неделе. Сейчас создатели опубликовали в социальных сетях трейлер проекта. В начале зрители увидят кадры из предыдущих сезонов, которые наминают о том, как главный герой потерял родных и отправился на поиски своей злой версии из другого измерения. Он поддался горю и стал перемещаться по мультивселенной ради убийства альтернативных версий себя. В конце видео персонаж встречается с Морти на территории космической станции, где он пытается отследить убийцу своей семьи. Рик говорит внуку о том, что им нужно отправиться в большое путешествие, чтобы наконец отомстить противнику.

Напомним, что сериал "Рик и Морти" был создан Дэном Хармоном и Джастином Ройландом, который также озвучивал обоих главных героев. Однако в 2023 году Ройланд был уволен с Adult Swim в связи с обвинениями в домашнем насилии. Теперь персонажей будет озвучивать новый актер. Его голос можно услышать в трейлере. Дата выхода седьмого сезона "Рика и Морти" будет объявлена на следующей неделе.

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Фото и видео: YouTube / Adult Swim