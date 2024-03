Авторы This War of Mine и Frostpunk показали геймплей новой игры The Alters

Релиз игры намечен на 2024 год.

Студия 11 bit studios, известная игрокам по релизам таких проектов как This War of Mine и Frostpunk, представила геймплейный трейлер своей новой компьютерной игры под названием The Alters. Он будет представлять из себя научно-фантастическое сюжетное приключение с элементами выживания и строительства. Пользователям продемонстрировали игру за обычного рабочего по имени Ян Дольски, который пытается сбежать с опасной планеты. Попутном персонаж создаёт разные версии себя. Последние носят название альтеры. Авторы решили, что с ними можно выстраивать отношения, а также использовать их помощь в выполнении миссий. Официальный релиз The Alters состоится в текущем году на стриминговых онлайн-сервисах Steam, Epic Games Store, GOG и Microsoft Store для персональных компьютеров, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series (включая Game Pass в день выхода игры в свет).

Фото и видео: YouTube / 11 bit studios