Вышел трейлер комедии "Водитель-олигарх" с Прилучным и Чадовым

Картина выйдет в свет 4 апреля.

В социальных сетях опубликован трейлер комедии "Водитель-олигарх" с возрастным рейтингом "12+". В главных ролях проекта заявлены Павел Прилучный и Алексей Чадов. Также в актерском составе фильма указаны Ольга Погодина, Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталев, Анна Уколова, Елена Валюшкина, Анна Фроловцева и другие. По сюжету истории прожигатель жизни и отцовских денег внезапно становится наследником огромного состояния. После этого бизнес-партнер отца мажора предлагает ему заманчивый спор, от которого юноша не может отказаться. Ему приходится временно стать шофером, в противном случае на кону будет стоять весь бизне, полученный от папы. Режиссером ленты стал Алексей Пиманов ("Крым", "Одиннадцать молчаливых мужчин"). Официальная премьера намечена на 4 апреля.

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Фото и видео: YouTube / Атмосфера Кино