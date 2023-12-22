Netflix представил экранизацию манги "Паразит"

Премьера сериала запланирована на 5 апреля.

Американский стриминговый сервис Netflix представил в социальных сетях экранизацию художественного произведения "Паразит" (Kiseijuu) от автора Хитоси Ивааки. Официальная премьера онлайн-сериала состоится 5 апреля. По сюжету инопланетные существа начнут захват планеты, маскируясь под обыкновенных людей. Однако страшекласснику по имени Синъити Идзуми придется столкнуться с одним из пришельцев ради возвращения к обычной жизни. Проект, как и сама манга, рекомендуется для просмотра зрителей, которым уже исполнилось 18 лет.

Анонсирован сиквел для лавкрафтовского экшен-хоррора The Sinking City.

Фото и видео: YouTube / Netflix