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Анонсирован сиквел для лавкрафтовского экшен-хоррора The Sinking City

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Игра выйдет в свет в следующем году.

На официальной презентации Xbox Partner Preview от компании Microsoft состоялся анонс компьютерной игры The Sinking City 2. Этот проект является сиквелом для лавкрафтовского экшен-хоррора. Первая часть была выпущена в свет еще в 2019 году. В дебютном трейлере новинки говорится о том, что сеттинг также будет основан на литературном творчестве писателя-фантаста Говарда Филлипса Лавкрафта. История продолжит события, описанные ранее. Релиз игры намечен на 2025 год. Она выйдет на персональных компьютерах, консолях PS5 и Xbox Series X/S.

Мы рады представить "лавкрафтовский" хоррор, события которого разворачиваются в потустороннем городе Акрхэм образца 1920-х годов. Игра выйдет в 2025 году

пост авторов

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Фото и видео: YouTube / Xbox

Теги: the sinking city, xbox, говард лавкрафт, компьютерная игра, хоррор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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