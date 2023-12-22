Анонсирован сиквел для лавкрафтовского экшен-хоррора The Sinking City

Игра выйдет в свет в следующем году.

На официальной презентации Xbox Partner Preview от компании Microsoft состоялся анонс компьютерной игры The Sinking City 2. Этот проект является сиквелом для лавкрафтовского экшен-хоррора. Первая часть была выпущена в свет еще в 2019 году. В дебютном трейлере новинки говорится о том, что сеттинг также будет основан на литературном творчестве писателя-фантаста Говарда Филлипса Лавкрафта. История продолжит события, описанные ранее. Релиз игры намечен на 2025 год. Она выйдет на персональных компьютерах, консолях PS5 и Xbox Series X/S.

Мы рады представить "лавкрафтовский" хоррор, события которого разворачиваются в потустороннем городе Акрхэм образца 1920-х годов. Игра выйдет в 2025 году пост авторов

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Фото и видео: YouTube / Xbox