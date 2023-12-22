Bandai Namco показала новый трейлер Unknown 9: Awakening

Выход игры запланирован на лето 2024 года.

Bandai Namco показала новый трейлер приключенческого экшена Unknown 9: Awakening. Над разработкой игры, выход которой анонсировали в 2020 году, трудилась студия Reflector Entertainment.

По сюжету главная героиня Харуна отправляется в путешествие по тайному измерению. Девушка жаждет мести после потери, которая оставила болезненный отпечаток на ее судьбе. Игроки смогут оценить ее сверхъестественные навыки: создавать барьеры, отражать пули и контролировать врагов.

Выход Unknown 9: Awakening запланирован на лето 2024 года. Игра будет доступна пользователям ПК, Xbox One и Xbox Series X/S.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер игры Terminator: Survivors по фильмам Джеймса Кэмерона.

Видео: YouTube / Xbox