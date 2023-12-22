Вышел трейлер мультфильма "Дикий робот"

Мировая премьера состоится 20 сентября.

Киностудия DreamWorks представила первый трейлер анимационного фильма "Дикий робот". Режиссером и сценаристом проекта выступил Крис Сандерс.

Сюжет мультфильма основан на одноимённой книге Питера Брауна. В нем рассказывается история робота-помощника Розы, который попадает на остров с животными. Робот изучает их языки и начинает новую жизнь.

Роли озвучили Лупита Нионго, Педро Паскаль, Кэтрин ОʼХара, Билл Найи, Марк Хэмилл и другие. Мировая премьера состоится 20 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер мультфильма "Гарфилд".

Видео: YouTube / Universal Pictures