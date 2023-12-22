Вышел новый трейлер мультфильма "Гарфилд"

Мировая премьера состоится 24 мая.

Киностудия Sony Pictures представила новый трейлер анимационного фильма "Гарфилд". Режиссером проекта выступил Марк Диндал.

Сюжет расскажет историю известного кота по имени Гарфилд, который воссоединился со своим давно потерянным отцом. Он отправляется за ним, чтобы помочь ему устроить ограбление. Вместе с Гарфилдом в приключение отправится его друг Одди.

Роли озвучили Крис Пратт, Сэмюэл Л. Джексон, Николас Холт и другие. Мировая премьера состоится 24 мая.

Ранее Netflix представил новый трейлер сериала "Рипли".

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment