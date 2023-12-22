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Netflix представил новый трейлер сериала "Рипли"

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Мировая премьера состоится 4 апреля.

Стриминговый сервис Netflix представил новый трейлер мини-сериала "Рипли". Режиссером проекта выступил Стивен Зеллиан.

Сюжет основан на литературной франшизе Патриции Хайсмит о беспринципном аферисте Томе Рипли, лишенном каких-либо моральных принципов. Всего выйдет восемь эпизодов мини-сериала.

В главных ролях сыграли Эндрю Скотт, Джонни Флинн, Дакота Фэннинг и Элиот Самнер. Мировая премьера состоится 4 апреля.

Ранее Netflix представил трейлер драмы "Прекрасная игра".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, рипли, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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