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Netflix представил трейлер драмы "Прекрасная игра"

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Мировая премьера состоится 29 марта.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер драмы "Прекрасная игра". Режиссером картины выступила Теа Шэррок.

Сюжет основан на реальных событиях и расскажет о чемпионате мира по футболу для бездомных, который проходил в Риме. В центре окажутся Мэл, который возглавит сборную Англии, и один из игроков по имени Винни.

В главных ролях сыграли Билл Найи, Майкл Уорд, Валерия Голино и другие. Мировая премьера состоится 29 марта.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер драмы "Сплетение судеб".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, прекрасная игра, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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