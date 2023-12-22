Мировая премьера состоится 29 марта.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер драмы "Прекрасная игра". Режиссером картины выступила Теа Шэррок.

Сюжет основан на реальных событиях и расскажет о чемпионате мира по футболу для бездомных, который проходил в Риме. В центре окажутся Мэл, который возглавит сборную Англии, и один из игроков по имени Винни.

В главных ролях сыграли Билл Найи, Майкл Уорд, Валерия Голино и другие. Мировая премьера состоится 29 марта.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер драмы "Сплетение судеб".

Видео: YouTube / Netflix