Вышел дублированный трейлер драмы "Сплетение судеб"

Компания "Экспонента фильм" представила дублированный трейлер драмы "Сплетение судеб". Режиссером картины выступила Летиция Коломбани.
Сюжет рассказывает историю трех женщин. Молодая мама Смита живет в Индии и мечтает дать своей дочери образование, несмотря на возражения мужа. Итальянка Джулия пытается решить вопрос с семейными долгами. Юрист из Канады Сара из-за серьезного диагноза рискует остаться без повышения в должности. Все трое никогда не встречались и не знают, что на самом деле их связывает нечто уникальное.
В главных ролях сыграли Ким Рэйвер, Фотини Пелусо, Мия Мельцер, Сайда Патхан и другие. Премьера в России состоится 30 мая.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Вечная зима".
Видео: YouTube / Exponenta Film
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