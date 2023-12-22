Вышел дублированный трейлер драмы "Сплетение судеб"

Премьера в России состоится 30 мая.

Компания "Экспонента фильм" представила дублированный трейлер драмы "Сплетение судеб". Режиссером картины выступила Летиция Коломбани.

Сюжет рассказывает историю трех женщин. Молодая мама Смита живет в Индии и мечтает дать своей дочери образование, несмотря на возражения мужа. Итальянка Джулия пытается решить вопрос с семейными долгами. Юрист из Канады Сара из-за серьезного диагноза рискует остаться без повышения в должности. Все трое никогда не встречались и не знают, что на самом деле их связывает нечто уникальное.

В главных ролях сыграли Ким Рэйвер, Фотини Пелусо, Мия Мельцер, Сайда Патхан и другие. Премьера в России состоится 30 мая.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Вечная зима".

Видео: YouTube / Exponenta Film