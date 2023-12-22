Вышел трейлер фильма "Вечная зима"

Премьера в России состоится 17 октября.

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила трейлер драмы "Вечная зима". Режиссером и автором сценария картины выступил Николай Ларионов.

Сюжет расскажет историю супругов Владимира и Елены, которые по-разному переживают трагедию, случившуюся с их сыном. Пока женщина пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами, ее муж намерен отомстить и восстановить справедливость.

В главных ролях сыграли Александр Робак, Юлия Марченко, Сергей Грузинов и другие. Премьера в России состоится 17 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел русский трейлер драмы "Память" с Джессикой Честейн и Питером Сарсгаардом.

Видео: YouTube / Central Partnership