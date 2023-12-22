Вышел русский трейлер драмы "Память" с Джессикой Честейн и Питером Сарсгаардом

Релиз фильма в РФ запланирован на 2 мая.

В России покажут драму "Память", главные роли в которой исполнили Джессика Честейн ("Интерстеллар", "Большая игра") и Питер Сарсгаард ("Рыцарь дня", "Джеки"). За свою игру в этой картине Питер Сарсгаард ранее получил Кубок Вольпи на Международном кинофестивале, организованном в Венеции. История рассказывает о взаимоотношениях между двумя одинокими людьми. Один из них страдает потерей памяти, поэтому странно себя ведет. Его близкие просят сиделку присмотреть за мужчиной. Девушка вспоминает, что в прошлом подверглась насилию со стороны группы лиц, в которую мог входить ее новый подопечный. В мировой прокат фильм вышел еще в начале января 2024 года, официальная премьера в России состоится 2 мая.

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Фото и видео: YouTube / Capella Film