Разработчики Skull and Bones выпустили новый трейлер

Мероприятие пройдет с 25 по 28 августа.

Новая бета-тест компьютерной игры Skull and Bones пройдёт с 25 по 28 августа. Соответствующее заявление сделали разработчики компании Ubisoft. Они пояснили, что проект ожидается только для персональных компьютеров. В честь мероприятия создатели поделились в социальных сетях новым роликом, посвященному возможности для игроков опробовать игру раньше других. На официальном сайте игры также появилась заметка, в которой Ubisoft перечислила системные требования бета-версии, а также награды, которые будут предоставлены пользователям за участие.

Напомним, что в конце июля инсайдер Том Хендерсон рассказывал подписчикам о том том, что многие тестеры отказываются продолжать играть в проект. Однако он не стал говорить о причинах такого решения. Далее информационный портал Insider Gaming также писал о том, что предыдущая фаза бета-теста в январе 2023 года вызвала крайне малый энтузиазм у игроков. Около 90% опробовавших бета-версию игроков бросали её после первого же захода.

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Фото и видео: YouTube / Ubisoft