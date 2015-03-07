Вышел новый трейлер хоррора Quantum Error

Выход игры в свет состоится 3 ноября.

Создатели хоррор-экшена Quantum Error, в конце июля текущего года объявившие об отмене PS4-версии компьютерной игры и о работе над версией для персональных компьютеров, выпустили в социальных сетях новый трейлер проекта. Ролик посвящен сюжетной линии. История расскажет про жизнь "космического пожарного" по имени Джейкоб Томас. Спасателю приходится отправиться нв экстренный вызов в атакованный научно-исследовательский комплекс. По прибытию на место герой обнаруживает на локации кошмарную ситуацию.

Дополнительно в нем авторы раскрывают официальную дату релиза. Известно, что в продажу игра поступит с третьего ноября для платформы PS5. Версия для PC и Xbox Series X|S пока что не имеет даты выхода. Напомним, что Quantum Error разрабатывается на движке Unreal Engine 5, в ней будут работать технологии Lumen и Nanite, а также поддерживаться все ключевые особенности.. Речь идет о трёхмерном звуке, быстрых загрузках, фишах контроллера DualSense.

KION показал трейлер документалки "Жизнь по вызову.Док" о работе эскортниц.

Фото и видео: YouTube / TeamKill Media